Tartu tulemine Alkeemia meie maal

Ajalooliselt saab lääne alkeemia alguse sellest, kui Aleksander Suur vallutas 4. sajandil eKr tohutud territooriumid ning kreeklaste kultuur segunes teiste traditsioonidega (egiptuse, juudi, mesopotaamia, india). Egiptuse preestrite arusaamad jumalatest, kreeka filosoofide arusaamad maailma ehitusest, käsitööliste kogemused metallide sulatamisest ja kokku segamisest viitasid kõik sellele, et muutustes on mingi jumalik süsteem, mida on võimalik tundma õppida ja millele on võimalik kaasa aidata.