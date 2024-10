Politsei tabas Luunja vallas tegutsenud Leedu pikanäpumehe

Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Margus Raspel sõnas, et viimastel nädalatel on Pärnus ja Lõuna-Eestis taas toime pandud mitu varavastast kuritegu. Tema sõnul varastati muu hulgas ka Pärnust kaks Audi maasturit, mis praeguseks on Leedust tabatud.