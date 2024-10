GALERII Teerajajate alleele lisandusid emeriitprofessori ja ujuja jalajäljed, pronksi valati ka kultuuripealinn

Linnapea Urmas Klaas sõnas tervituskõnes, et Tartu on õnnelik linn, sest siin on alati leidunud inimesi, kelle jälgedes üheskoos edasi liikuda. «Need teerajajad on ennast ületades saatnud korda suuri asju. Aitäh, et te meil olemas olete!» ütles ta.