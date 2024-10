MEELEAVALDUS «Kelle huve teenib Tartu linnavalitsus?» Kirjad kaubikutel pilkavad linnavalitsuse ja Laulupesa tegevust

Näiteks tahab meeleavaldaja teada, kelle huve teenib Tartu linnavalitsus ning kas kohalike elanikega peaks [Kungla tänaval] ka arvestama. Laulupesa juures seisval kaubikul on väljamõeldud pilkava tooniga vestlus Laulupesa arendaja ja projekteerija vahel, millega antakse edasi mõte, et linnavalitsusel on ükskõik, mida ja kuidas ehitatakse.