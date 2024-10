Äsja muusikapäeval preemiaga tunnustatud Mihhail Gerts toob taas festivali TubIN tartlaste ette

Eesti Kontserdi teate kohaselt on julgust vaja, et tulla avalikkuse ette oma uudse esimese sümfooniaga, nii nagu seda tegid Ludwig van Beethoven ja Eduard Tubin. Julgust on vaja, et vabaneda kaanonitest ja ootustest, mida tajub iga Beethoveni-järgne helilooja, kui ta kirjutab üheksandat sümfooniat või esimest viiulikontserti. Ohtliku põgenemisteekonna ettevõtmine eeldab suurt julgust: sel aastal möödub 80 aastat eestlaste suurpõgenemisest, mis viis Rootsi ka Eduard Tubina.