Põhja puiestee vajab valmimiseks ilmataadi soosingut

Põhja puiestee ja Muuseumi tee ühendamist vedava ASi Tref projektijuht Andre Künnapuu sõnas, et vaja on veel asfaldile kanda teekattemärgistus, paigaldada vaegnägijatele suunavad ja hoiatavad kivid ning ka mitmed olulised liiklusmärgid on kohale panemata.