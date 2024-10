Kuhu põdrad kadusid? Eesti ja Läti teadlased uurivad asja

Eesti maaülikooli metsaökoloogia professori Kalev Jõgiste ütles, et Eestis on põdra arvukus viimase kümnendi jooksul drastiliselt vähenenud – kui 2013. aastal hinnati populatsiooni suuruseks 20 000 isendit, siis praeguste andmete järgi on neid alles jäänud ligikaudu 11 000. «Jahimeeste sõnul võib tegelik arv olla isegi vaid 7 000. Niivõrd suur langus nõuab uusi lahendusi põtrade arvukuse taastamiseks ja säilitamiseks,» sõnas Jõgiste.

Põder on suurulukina meie metsaökosüsteemi oluline osa ning tema käitumine ja arvukus mõjutavad ka teisi liike, nagu pruunkaru ja hunt. Samuti on põder oluline looduslikus mitmekesisuses ning metsade arengu mõjutajana. Lisaks muutub põdra vaatlus loodusretkede käigus aina populaarsemaks, andes tõuke loodusturismi arengule.

Projekt tugineb nii Eesti kui ka rahvusvaheliste teadlaste kogemustele. Rootsis on läbi viidud mitmeid uuringuid põdra toitumisharjumuste kohta, samuti pakuvad olulist eeskuju USA Oregoni osariigi ulukipopulatsiooni ja toidubaasi uuringud. Eestis on näiteks uuritud põtrade mao sisu, et saada täpsemat ülevaadet nende toidubaasist ja mõjust metsandusele. Lisaks on Eesti maaülikooli metsaökoloogia professor Marek Metslaid koos kolleegidega varasemalt avaldanud teadustöid põtrade põhjustatud kahjustustest hariliku männi puistutes ning nende taastumisvõimest.