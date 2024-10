Wout Verlinden: kes on süüdi, pole rattaõnnetuste tähtsaim küsimus

Ristmikel on meil arusaadavad alusreeglid, kuidas liikuda, on liiklusmärgid «Anna teed» või parema käe reegel. Tihedama liiklusega ristmikud on ehitatud turvalisemaks: näiteks ringristmikuks või on fooridega reguleeritud. Kui sellest ei piisa, saab vähendada konfliktkohti, näiteks ehitati Riia ring ümber nii, et läbiv liiklus ei seguneks kohaliku liiklusega.