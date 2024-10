Tartu võimuliidul sündis kokkulepe Sõpruse silla remondiks

Sild tuleb korda teha, see on prioriteetne ülesanne, ütles Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk. «Arutelust käis läbi, et äkki hange tühistada ja teha uus hange, aga puudus igasugune kindlus, et kohustuslik osa ehk sillaremont oleks uues hankes võinud veel kallimaks minna, ning seetõttu ei olnud keegi valmis sellist lahendust toetama,» kommenteeris ta kaalumist erakonnas. «Minule on kõige arusaamatum, kuidas on võimalik nii võssa panna. Et eelarvestatakse mööda, on pigem tavapärane. Aga et nii suurelt, siis peab ikka vaeva nägema, et nii mööda panna.»