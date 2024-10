Montessori klass osutus menukaks, ka teisele klassile tuleb koolitada juhendaja

Need lapsed tulevad klassi, kus on geomeetrilised kujundid, helmeriiul, mitmesugused karbid ja sahtlid, kus peidavad end põnevad õppevahendid, ja mis kõige toredam – kõike saab, võib ja lausa peab käega katsuma!

Just käega katsutavad vahendid on õppetöös eriti olulised, selgitas mittetulundusühingu Tartu Montessori Kodu eestvedaja Helis Luik-Lindsaar. Kui muidu on matemaatika töövihikus lastel kera õppides varjutatud ring paberil, siis Montessori klassis on selleks päris kerad ja kuulid. Enamik õppevahendeid on puidust ning väga pika kasutuseaga.