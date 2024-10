Näituse peategelased on seitse maastikku, millest neli kannavad ühte ja sama pealkirja «Aas» ning nad on ka nii sarnased, et ei suuda neid mälus üksteisest eristada. Maalide pinnast moodustavad enamiku rohuväljad, kolmel lisaks taevariba ja ühel all veeriba. Ülejäänud kolm on «Maastik», «Sügis» ja «Kõrb» ning ka erinevusi on neis omajagu.