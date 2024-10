Plastjäätmetest hunniku kujuline teos annab vihje minna näitusele

Kvartali kaubanduskeskuse Tasku-poolse nurga juurde on paigaldatud inimesekõrgune ebameeldiva väljanägemisega moodustis. Ühes servas on teabetahvel, kus on kirjas, et see on «Lumpsimägi», mille autorid on Ines-Issa Villido ja Ivar Heinpalu.