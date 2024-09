Tartu teadlaste uus DNA-test paljastas Saksamaa kaubanduses vohava meepettuse

Tartu teadlaste hiljuti loodud DNA-test näitas, et 30 Saksamaa meenäidisest olid puhtad vaid kolm. Kaks proovi läbisid testi napilt, kuid ilmselt oli ka nendega manipuleeritud. 25 testimiseks kaasa võetud proovi puhul oli järeldus üks: seda ei saa pidada meeks.

Euroopa mesinikel on raske võidelda nendega, kes müüvad ehtsa mee pähe siirupiga segatud odavaid võltsinguid. Paljud mesinikud on seepärast pankrottigi läinud. Ka Bernhard Heuvel ise enam mesindusega aktiivselt ei tegele, ta lõpetas tegevuse, sest ei tulnud enam ots otsaga kokku. Sellest hoolimata on ta võtnud südameasjaks seista oma endiste ametikaaslaste eest ja võidelda võltsingutega.