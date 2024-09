Kes märkab siili öös, kes lepatriinut, kes saab peapreemia nälkja muna eest

Niisuguse konkursi kutsusid ellu sihtasutus Vapramäe-Vellavere-Vitipalu ja Vapramäe loodusmaja natuke vähem kui paarkümmend aastat tagasi. Selle konkursi žüriis on algusest peale olnud kaks nimekat loodusteadlast ja -fotograafi – Urmas Tartes ja Arne Ader – ning nemad on aastate jooksul läbi sõelunud sadade osalejate tuhandeid pilte.

Eriline omasuguste seas

Arne Adra sõnul on «Märka mind» kõige lihtsam loodusfotokonkurss, mida on võimalik planeedil Maa korraldada. «Sel on vaid üks teema: uute imeliste asjade ja nähtuste märkamine! Pole oluline, kas pildistada looma, taime või maastikku. Oluline on paremini märgata,» rääkis ta. Ka rõhutas Arne Ader seda, et lapsed ja täiskasvanud saavad sellel konkursil võrdselt suure tähelepanu ning ta soovitab kõigil pildistamishuvilistel lastel sellest osa võtta.

Arne Ader otsib häid kaadreid aastaajast ja ilmast sõltumata. Foto: Margit Mõttus

Eriline on ka see, et «Märka mind» korraldamine käib Lõuna-Eestis püha Vapramäe jalamilt. Konkursi tunnustusõhtule tullakse üle kogu Eesti, isegi Pärnust ja Tallinnast ning kes teab kust veel. Tuleb neidki, kes pole auhinnasaajate hulgas – tekkinud on omalaadne märkajate klubi.