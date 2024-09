Linnamaratoni kohad said otsa, aga ühe konksuga pääseb ikka jooksma

Tartu linnamaratoni korraldajad andsid möödunud nädala lõpul märku, et jooksuhuvilisi on nii palju, et küllap tuleb registreerimine sulgeda pea nädal enne ürituse toimumist. Siiski avati täna uus voor, mis tähendab osalejatele, et nad finišis kohe medalit kaela ei saa.