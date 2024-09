Ismail Mirzojev: Sõpruse silla asjus ei või langeda ajutiste lahenduste lõksu

Sõpruse sild on Tartu üks peamisi transpordisõlmi, mis ühendab kaks olulist linnaosa. Oleme olukorras, kus silla remondi edasilükkamine tähendaks linnaelanikele kasvavaid probleeme ja üha ohtlikumat liikluskeskkonda. Praegu on sillal mugavad tingimused vaid mootorsõidukitele, kuid kergliiklejate ja jalakäijate olukord on kehv, kui mitte ohtlik. Üha enam jalgrattureid ja jalakäijaid on selle olukorra üle väljendanud rahulolematust ning nende mure tuleb kuulda võtta.