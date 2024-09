Indrek Katušin: Sõpruse sillal teadlikult ummikute tekitamine ei ole õige

Tartu on väga keerulise valiku ees. Sõpruse sild on Tartu üks olulisemaid objekte, ühendab linna üle Emajõe. Seda silda kasutavad väga paljud. Sild vajab remonti. Peetud on tõsiseid arutelusid, milline see sild koos ümbritsevate tänavatega peaks tulevikus välja nägema. Minu arvates on jõutud väga heale kompromissile. Peame kohtlema kõiki liiklejaid võrdselt, kaasa arvatud autoga liiklejaid. Teadlikult ummikute tekitamine ei ole õige.