FOTOD Rahvusvaheline ronimisfestival tõi Tartusse Baltimaade parimad turnijad

Juba neljandat korda toimunud Tartu Bouldering Open on Ronimistehase aasta suurüritus, kus tänavugi said osalejad ronida kvalifikatsioonis 40 erineval rajal, mis sobivad igasuguse kogemusega ronijatele. Kvalifikatsioon toimus festivaliformaadis, kus võistlejatele anti aega kolm tundi, et proovida läbida 40 rada. Kes selle ajaga kõige rohkem radu läbis, pääses finaali.