Wout Verlinden: keegi võiks Sõpruse sillaga tehtud vigade eest võtta vastutuse

Silla probleemid, nii tänavavõrgu sidumise kui ka kandekonstruktsioonide tugevusega, on olnud teada vähemalt 20 aastat. Ometi puudus visioon, kuidas peaks jõeületus selles kohas välja nägema ja milliseid funktsioone sild peaks täitma. Selle asemel on probleemid jäetud lahendamata ning küsimust on järjepidevalt lükatud prioriteetide nimekirjas tahapoole, kuni oleme jõudnud praegusesse olukorda: on sild, mis ei ole enam konstruktsiooniliselt stabiilne, ja pole enam muid võimalusi kui renoveerida kogu sild.

Ja mis siis, et pool sellest silla pikkusest on kasutu, mis siis, et ta ei ühendu loogiliselt Tartu teiste peamiste teedega, ja mis siis, et ta on liiga lai praeguse liikluskoormuse jaoks. Linnavalitsus otsustas ikka, et on tarvis terve sild kõikide oma vigadega rekonstrueerida.