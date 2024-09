GALERII Kokandusvõistlusel osalenud tudengid jätavad kiirnuudlid poeletile ning ostavad muna ja kartulit

Noored võtavad kella kuueni õhtul mõõtu kõige kõrgemates kulinaarsetes kategooriates – tegemist pole lihtsalt kokandusvõistlusega, vaid tõelise maitseelamuste seiklusega. Lisaks rõhutasid korraldajad mitmel korral, et üks oluline detail kokkamisvõistluse juures, mida hindab ka žürii, on toiduainete säästlik kasutamine, mistap jälgitakse hoolikalt sedagi, kas kõiki võistlemiseks kokku krahmatud tooraineid on toitudes ka päriselt kasutatud.

«See on hästi lihtne, aga samas tervislik hommikusöök. Mulle meeldib koduski aeg-ajalt munaputru teha, mistõttu tundus see turvaline valik olevat, sest kui aega väga palju pole, ei maksa üle ka pingutada,» kommenteeris Tartu ülikoolis infotehnoloogiat õppiv Karen Saksakulm. «Kiirnuudleid ma enam ei söö, ikka üritan paremat toitu valmistada. Mulle meeldivad kõik road, mis on tehtud kartulist. Kartul on ka tundegile igati taskukohane.»