PILDID Hoiatus: balletilavastuses on erootilise alatooniga stseene

Vestlust juhtinud projektijuht Lilian Urba andis jutuotsa kõigepealt lavastuse kavalehe koostanud dramaturg Kerttu Pilistele. Vestlusringi kuulajad said teada, et lavastus põhineb Pierre Choderlos de Laclos’ samanimelisel skandaalsel romaanil, mis omal ajal ära keelati. See sensuaalse alatooniga klassikaline teos toob publiku ette loo võimust, manipulatsioonist ja salasuhetest 18. sajandi aristokraatlikul Prantsusmaal.