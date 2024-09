Värske podcast Tartu linnajuhtide palgad lähevad külmutamisele, kuid sellest augu lappimiseks ei piisa

Ripakil on Sõpruse silla korda tegemine ning linnavolikogu opositsioon paiskas õhku küsimuse, kas ikkagi on hädasti tarvis südalinna kultuurikeskust, mis nõuab linnavalitsuselt kümneid miljoneid eurosid. On see vaid opositsionääride avang valimisaastale või peaks linnaisad nende ettepanekut tõsiselt kaaluma?