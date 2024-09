Peipsiääre vald paneb müüki kolm aastat tühjana seisnud suure koolimaja

Kallastel 1959. aastal valminud koolimajas on ligi 24 000 ruutmeetrit pinda. Paar aastat tagasi, mil oli selge, et hoone jääb tühjaks, tekkis vallavalitsusel plaan rajada sinna hooldekodu. Toonane vallavanem Aleksandr Širokov arvas, et see investeering käiks vallavalitsusele üle jõu, kuid ehk õnnestub leida mõni ettevõte, kes rajaks vanasse koolimajja hooldekodu. See kava jäi aga soiku.

Nüüd on Širokov vallavolikogu liige ning küsis kolmapäeval volikogu istungil Kallaste kooli müügi asjus abivallavanemalt Peeter Kiurult, miks on hädasti koolimaja tarvis müüki panna ning kust tekkis alghind 199 000 eurot. «Mulle tundub, et see hind on liiga väike, sest alles mõni aasta tagasi me lasime kooli söökla renoveerida 120 000 euro eest,» uuris Širokov.