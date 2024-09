VAATA PILTE Endistele vangidele Tartusse ehitatud majal hoiavad silma peal hispaanlased

Kui enne võis seda Annemõisa 12 maja nimetada lobudikuks, siis suure remondiga sai hoone kahele küljele päikesepaneelid, mis toodavad nii elektrit kui ka sooja vett. See on hispaanlastelt saadud 200 000-eurose projektirahaga rajatud süsteem, mis on alles katsetamisel ning lõunamaalased pidasid sobivaks seda just Tartus proovida.