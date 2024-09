PILDID Tulevased laevaohvitserid said Emajõe kaldal vormile õlakud

Tänavu on Eesti merekoolis õppimas 16–60-aastased laevaohvitserid. Kui tervisekontroll on läbitud, siis võtab merekool kõik õpihimulised inimesed vastu, sõnas Eesti merekooli direktor Tarmo Sööt. «Tuleb aga arvestada, et laevaohvitseri eriala on väga keeruline ja välja langevad pooled alustanutest,» lisas ta.