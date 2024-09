Ebaseaduslikult Eestis viibinud Alžeeria kodanikule määrati kolmeaastane sisenemiskeeld

Eile kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsiooniametnikud ka Tartumaa ettevõtet selgitamaks, kas seal töötavatel inimestel on seaduslik alus riigis viibimiseks ning töötamiseks. Kontrollimise käigus tuvastati, et üks Alžeeria kodanik on viibinud Eestis ebaseaduslikult 441 päeva.