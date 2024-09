Juhtkiri Toredusfestivali vaheajal

2021. aastal alanud eksperimendi käigus on linnapea palk 5753 euro pealt kerkinud «volinike tahtest sõltumata» igal aastal nagu pärmi peal ja on praegu 7445 eurot. Sedagi üksnes seetõttu, et juhtkond otsustas mullu sügisel hoogu ajutiselt maha võtta. Nüüd on küpsemas plaan palgad külmutada.