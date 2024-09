Philip Glassi muusika tuleb publiku ette koos tantsu ja videokunstiga

Audiovisuaalse lavastuse on loonud Change Performing Arts koos tunnustatud Ameerika koreograafi Lucinda Childsi ja Itaalia muusikaprodutsendi Oscar Pizzoga. Videokunstnikud on Anagoor, Hiroshi Sugimoto, Fabio Cherstich ja Shirin Neshat. Kaasprodutsendid on Eesti Kontsert, CSIAF China Shanghai International Art Festival ja Teatro Comunale di Bologna.