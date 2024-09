Aurast Karlova sadamasse viib varsti uus kaldapromenaad

See ettevõtmine on osa suurest muutusest, mis asendab varasema tööstusmaastiku tänapäevase linnaga, kus senise keskkatlamaja krundil on uus elu- ja ärikvartal.

Siht on katkematu kaldapromenaad rajada küll kesklinnast äärelinna suunas, aga praegu ei saa töösse haarata transpordiameti sadamat, ka on alles käimas arutelud, millised arengud seisavad ees avaturu piirkonnas, ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Seega näeb kava ette, et Karlova sadamani ulatuv uus lõik kaldapromenaadi on seotud kesklinnaga Kaluri tänava pikenduse kaudu Aura ja Ahhaa vahelt.