Tartu linnamaraton purustab rekordeid: pääsmed hakkavad otsa lõppema

Seega on üsna tõenäoline, et registreerimine tuleb peagi sulgeda. Sama ei saa välistada ka lühemate distantside kohta. Praegu on 10 kilomeetri distantsile registreerunud 1600 osalejat ja kõndijat, varu on veel 400 osalejale. «Kuna ürituse eel on suurim registreerimine just lühematele distantsidele, siis pole välistatud, et ka 10 kilomeetri distantsi pääsmed võivad lõppeda,» sõnas peakorraldaja.