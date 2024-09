TARK TARTU Ülikoolilinna laboris tehtav sünnieelne sõeluuring näitab ka kurtuseriski

Celvia meditsiinilabori juhataja Kaarel Krjutškov on veendunud, et sünnieelne sõeluuring ei pea tähendama ainult seda, et test nopib välja vaid väga rasked haigused. «Peame märkama ka neid genoomi isikupärasid, mis võimaldavad vältida ravivigasid,» selgitas ta.

Peaasi, et sündiv laps oleks terve! Ka siis, kui lapsevanemad unistavad pojast, saavad aga teada, et ootavad tütart, või vastupidi, ikkagi – ei ole midagi tähtsamat sellest, et uus ilmakodanik oleks terve ja et temaga läheks ka edaspidi kõik hästi.