Rahvusarhiivi uue püsinäituse sahtlites leidub ootamatuid dokumente tavaliste ja tuntud inimeste kohta

Rahvusarhiivis on valminud uus püsiväljapanek «Kust Sa tead? Arhiivis on vastuseid». Varemgi Nooras käinud ajaloohuvilised märkavad laupäevasele avamisele kogunedes kõigepealt seda, et eelmise näituse tume mööbel on asendunud heledaga. Palju tähtsam on aga see, mis peitub valgete kummutite sahtlites – peaaegu 100 dokumenti, mõned neist väga ootamatud.