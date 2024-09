Pärtel Piirimäe: unistus sillast ja lõhkine küna

Kujutleme, et me hakkaks täna projekteerima täiesti uut silda, mis ühendaks Annelinna Karlovaga. Ainult suurusehullustuses inimene joonistaks poole kilomeetri pikkuse silla või täpsemalt kaks eraldi silda, millel kummalgi on kaks sõidurada. Aga täpselt seda nõukogude ajal tehti. Silla pikkust põhjendati rahvusvaheliste mõõtmetega sõudekanaliga, millele tegelikult juba ehituse ajal kriips peale tõmmati.