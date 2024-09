Koroona levib eakate seas, koolis on haigestumisi vähe

Ehkki koroona levib üsna laialdaselt, siis gripp veel mitte. Terviseameti andmete kohaselt pole ühtegi gripijuhtu registreeritud ning selle haiguse vastu algab vaktsineerimine oktoobris.

Vaktsineerimine koroona vastu on alanud, aga tänavu on see vaktsiin tasuta vaid riskirühmadele, sõnas terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova.

Muu hulgas tekitab terviseametile muret läkaköha laialdane levik, mis on võrreldes möödunud aastaga kümnekordistunud. Tartumaal on läkaköhasse haigestunud üheksa inimest, neist kaks septembris. Ka läkaköha vastu saab end vaktsineerida.

Terviseamet prognoosib nii Covid-19 kui ka teiste ägedate respiratoorsete viirustega seotud haigestumiste suurema kasvu stabiliseerumist, kuid olulist langust ei ole oodata.

Koroonaviiruse pärast haiglasse sattunute hulk jätkab kasvamist ning on enim mõjutatud vanemaealiste haigestunute arvust. Tartu ülikooli kliinikumis on praegu ravil neli inimest, kes vajavad koroonaviiruse pärast isolatsiooni.

Ehkki sügis on saabunud ja viirused levivad, pole need Tartu koolides veel võimust võtnud. Nii Forseliuse, Variku kui ka Descartes'i kooli juhid kinnitasid, et õpilasi ja õpetajaid on koolides tavapäraselt ning muretsemiseks pole põhjust.

Olukord on läinud paremaks, ütles Variku kooli direktor Peeter Kikas. «Läinud nädalal oli puudujaid rohkem, saja ringis,» märkis ta. Ka oli koroonas neli õpetajat, kellest kolm on juba tagasi klassi eest lapsi õpetamas. «Tunnetuslikult oli eelmine nädal rohkem puudujaid, täna on tavaline päev ja koolist eemal ligi 60 last,» lisas direktor Kikas.

Descartes'i kooli juhi Jaan Reinsoni sõnul on puudujaid alla kümne protsendi, mis on tavapärane. «Massilist haigestumist selgelt pole,» kinnitas ta.