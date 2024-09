Esiuksest bussi sisenemise kampaania pikeneb oktoobri lõpuni

Linnavalitsus alustas esiuksest bussi sisenemise pilootprojekti seetõttu, et andmeanalüüsi kohaselt on Tartu bussides märkimisväärselt palju piletita reisijaid, seda eriti just õhtustel aegadel. Igal aastal jääb Tartul piletita reisijate tõttu saamata hinnanguliselt pool miljonit eurot, millega saaks bussiliiklust arendada