«Tartu Aleksander Puškini kool on olnud meie kogukonna oluline osa aastakümneid. Nimevahetus on suur ja oluline samm, kuid see võimaldab meil peegeldada muutusi, mida eestikeelsele haridusele üleminek toob,» ütles Puškini kooli direktor Alina Braziulene. «Meie eesmärk on leida nimi, mis ühendab meie kooli väärtused ja traditsioonid ning sobib hästi tuleviku haridusmissiooniga. Kutsume kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja kogukonnaliikmeid aktiivselt osalema selles protsessis, et koos luua nimi, mis meid väärikalt esindab.»