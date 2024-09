INTERVJUU Peadirigent Roland Viilukas: lauljad tuleb panna uskuma ühisesse eesmärki

Sain ühel hetkel kõne, et selline võimalus on avanenud. Pikalt ma ei mõelnud, esitasin avalduse, tegelikult lootmata, et võib minna nii hästi, nagu lõpuks läks. Avalduse esitamisele järgnes ametlik praktiline voor kandidaatidele, kus tuli teha üks proov kooriga. Ja selle tulemus on juba teada.