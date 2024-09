Üle 600 000 euro maksnud rannast leiab kõike muud, aga mitte päästerõngast

1. septembrini hoidsid paari aasta eest korralikult välja ehitatud rannas ujujatel silma peal G4Si rannavalvurid. Sealt edasi on veemõnude nautijad pidanud lootma, et hätta sattudes tulevad nad toime omal jõul või kellegi juhusliku abiga. On tähelepanuväärne, et Emajõelinna ühes peamistest randadest pole nüüd enam päästerõngastki, ent neid võib tavaliselt leida tükk maad väiksematest supluskohtadest üle Eesti.