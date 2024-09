Tartu võimuliit lükkas Sõpruse silla remondi otsuse uude nädalasse

Linnapea Urmas Klaas ütles juba päeval, enne kõnealuse koosoleku algust, et otsust veel ei tule. Õhtul kordas abilinnapea Raimond Tamm, et nii ka läks.

«Fraktsioonide liikmed said korraliku info, mis olukord on, nüüd arutavad fraktsioonid. Pärast seda saavad fraktsioonide juhid minu ja linnapeaga kokku, et lõplik otsus teha,» ütles Tamm.