Saalijalgpallurid naasid edu nimel ülikoolilinna

Võimalused on selleks head, sest kui muidu on saadud tiim komplekteeritud septembri lõpuks, siis tänavu tehakse samal ajal juba enam kui 20 mehega hoogsalt trenne. Neidki alustati varem, sest esimesed kogunemised olid juba augustis väljas ja seejärel mõni ka Tartu rakendusliku kolledži Kopli õppehoone spordisaalis. Nüüd juba aga kahel korral nädalas maaülikooli spordihoones. «Aga kindlasti on see aasta raskem võita kui eelmise aastal,» arutles Kolsar ja põhjendas, et võistkondade tase tõotab tänavu ühtlasem olla.