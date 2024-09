Suurele evakuatsiooniõppusele on viimased vabad kohad

Lõuna päästekeskuse evakuatsiooninõunik Leane Morits ütles, et kes veel kaasa lüüa tahab, peab enda ülesandmisega kiirustama, vabu kohti on 5. oktoobril algavale läbimängule paarsada, kuid läheneb ka aeg toitlustus tellida. Juhised leiab päästeameti kodulehelt.

Miks osaleda? «On tähtis aru saada, kuidas Eestis evakuatsioon toimub,» vastas Morits. «Võib ju lugeda, kuidas see käib, võib Youtube’ist vaadata, aga õppus aitab läbi tunnetada, mida on sul ja su perel vaja kaasa võtta evakueerumise korral.»

Osalemine on tehtud lihtsaks. Kogunemispunktidest, mida näiteks Tartus on kaks – Annelinna spordimaja ja Variku spordihoone juures –, viivad saatjatega bussid Viljandimaale. Seal on toitlustus ja ööbimine, on töötoad ning pühapäeval saab pärast hommiksööki koju tagasi. Maksta ei tule osalejatel selle eest midagi.