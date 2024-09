Tartu linnajuhtide palgarallile tuleb ilmselt valimiste aastal lõpp

Tartu linnapea töötasu on kasvanud aasta-aastalt märgatavalt, samas kui õpetaja palk liikunud ülesmäge kukesammu haaval.

Tartu linnajuhtide töötasud on viimastel aastatel silmatorkavalt hoogsalt kosunud, sest need on olnud seotud kõrgemate riigiteenistujate palgatasemega. Nüüd, valimiste aasta künnisel näib olevat võimuliitlastel tekkinud valmidus külmutada kogu linnavalitsuse palgafond, sealhulgas poliitikute oma.