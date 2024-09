Artjom Suvorov: Koputa mulle maja ehk Kas Isamaa seisab Tartu linna või suursponsori eest?

Saime 20. septembri ajalehest teada, et Kuperjanovi 9 hoone peagi lammutatakse. Et selle maja saaga on üks viimase aja põhiteemadest Tartus, tahaksin täpsustada mõningaid asjaolusid teeneka hoone ajaloost. Meedias üritatakse jätta kuvand, et Tartu linnale ei ole seda hoonet kunagi vaja olnud. Et Tartu on vaene ja tal pole kunagi raha olnud, et see välja osta ja korda teha. See ei vasta tõele.