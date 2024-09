Erkki Bahovski: Kaja Kallase lai tööpõld

Esmapilgul võib tunduda, et Kallase mandaat tuleb väiksem kui tema eelkäijal Josep Borrellil. On ju kavandatavasse komisjoni koosseisu arvatud esmakordselt näiteks eraldi Vahemere ja kaitsevolinikud. Kaitsevaldkond on eraldi voliniku tasemel välja toodud mõistetavalt Ukraina täiemahulise sõja tõttu ning Vahemere volinik peab tegelema üle Vahemere tulevate migrantidega, kuid ka piirkonnaga laiemalt.

Jääbki küsida, mida Kallas siis üldse tegema hakkab, kui Ukraina ja Vahemeri on n-ö võetud. Ent kui lugeda tema missioonikirja, saab selgeks, et asepresidendina hakkab ta oma juhitavat valdkonda üldse koordineerima. Kas see tähendab nüüd, et kavandatav kaitsevolinik, Leedu endine peaminister Andrius Kubilius ja peatne Vahemere volinik, Horvaatia esindaja komisjonis Dubravka Šuica hakkavad Kallasele alluma selle sõna tavalises tähenduses, on keerulisem küsimus.