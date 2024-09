«Suur probleem on seegi, kui laps on pidevalt nina ekraanis, seda vähem oskab ja tahab ta suhelda,» sõnas Puusepp. «Uuringutest selgus, et üha enam lapsi eelistab ekraani vahendusel suhtlust päriselt suhtlemisele. Nii ei õpi lapsed elulistes ja päris olukordades suhtlema, vaid hakkavad selliseid olukordi lihtsalt vältima, muutuvad üksildaseks ja õnnetuks.»

Lisaks on oht, et kui laps veedab palju aega sotsiaalmeedias, mis ei ole talle eakohane, hakkab see tema minapilti mõjutama ja tekivad probleemid.

«Eestis võiks rohkem mõelda sellele, kuidas teadlikumalt laste nutiseadmekasutust reguleerida. Mitte, et me sooviks olla masinapurustajad, aga praegu on koolides minu meelest kakofoonia – vahel justkui proovitakse midagi piirata, samas kardavad õpetajad konflikte ja pidevalt on üks suur võitlus,» rääkis psühholoog Kätlin Konstabel. «Samas on teada, et paljudes riikides on riiklikul tasemel jagatud soovitusi, ka lausa seaduse tasemel, kuidas tegelikult saab koolis võtta vastu teatud reeglid.»

Avalduses viidatakse probleemile, et haridusministeerium on seni antud valdkonna täpsemalt reguleerimata jätmist põhjendanud koolide autonoomiaga. Kuigi paljudes õppetööd puudutavates küsimustes on koolide autonoomia oluline, kutsuvad pöördujad riigijuhte üles tõsiselt kaaluma üleriigiliste meetmete rakendamist seoses õpilaste probleemse nutiseadmekasutusega.