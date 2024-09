Päästjad kustutasid metsa all lõkke ja lausleekides auto

Eile kell 13.17 sai häirekeskus väljakutse Tartus Pallase puiesteele, kus keegi tegi tavapäratus kohas metsa all lõket. Päästjad läksid olukorda kontrollima ning leidsid lõkke, milles põletati metsa alt koristatud oksaprahti. Paraku ei olnud lõkke tegemine otse metsa all ohutu ning see kustutati.