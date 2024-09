Uuest katlamajast tuleb veelgi kallim toasoe kui vanast

Tartu külje all Märjal elavad inimesed on uut katlamaja oodanud aastaid. Nüüd aga on soojatootja N.R. Energy küll uue katlamaja väliselt valmis saanud, kuid toasooja saab sealt alles novembri lõpus. Kaugkütte pakkuja andis teada, et uue ja säästlikuma katlamaja valmimise järel ei ole aga mõtet loota toasooja hinnalangusele, pigem hind hoopis kerkib.