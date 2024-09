Galerii Üle tuhande koolilapse jooksid kesklinnas võidu, kõigil käes magusad teatepulgad

Võistlus käis klasside kaupa. Mõned linnakoolid said ühes vanuseklassis välja panna mitu võistkonda, ent kohal oli ka väikesi maakoole, kus õpilasi napilt sadakond. See aga ei tähendanud, et maakonnakoolid oleks esindatud vaid ühe või kahe võistkonnaga.