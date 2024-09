Selver avab Raadil piirkonna suurima kaupluse

«Raadi on eriline piirkond Tartu linna ja valla piiril, mis areneb tohutu kiirusega. Meil on suur au avada Raadil laia valikuga kauplus, mida piirkonna elanikud on pikisilmi oodanud,» ütles Selveri juht Kristi Lomp.

Raadi Selver on juba kuues kauplus, mis on valminud Selveri ja Kaarsilla Kinnisvara koostöös. «Meil on hea meel, et saame koos panustada Raadi piirkonna arengusse. Uue poe lisandumine suurendab kohalike elanike valikuvõimalusi ja vähendab jalavaeva ning autoga linna sõitmise vajadust,» lausus Kaarsilla Kinnisvara juhatuse liige Made Vares.

Kinnistu asub klientidele logistiliselt heas asukohas, vahetult Jõhvi-Tartu maantee ääres. «Liiklussagedus antud piirkonnas on infrastruktuuri arenemise tulemusel pidevalt kasvavas trendis,» selgitas Made Vares. Maanteeameti 2023. aasta andmete põhjal läbis antud piirkonda üle 10 000 auto ööpäevas.

Selveri pagarite küpsetusletis valmivad kaupluses kohapeal pannipitsad, ciabattad, saiakesed ja teised küpsetised. Selveri köök pakub ka kulinaaria- ja kondiitritooteid. Lisaks esinduslikule eestimaisele toidukaupade valikule on riiulitel ka valik tarbekaupu.

Kauplusehoones pakuvad lisaks Selverile vajalikke kaupu ja teenuseid Aphoteka, PetCity, Tamrex, 24/7 Fitness ning ilusalong Käty.

Kaupluses on ka ka uudse lahendusega taaraautomaat, millesse saab üheaegselt otse kotist kallata nii plast-, metall- kui ka klaaspakendeid. «Statistikale tuginedes on Eesti inimene suur taara koguja ja tuleb pakendeid alles tagastama siis, kui panipaik silmini täis või pakenditest saadava summa eest saab peaaegu toidukorvi tasutud. Selliste tagastajate jaoks on seda tüüpi automaat suurepärane lahendus. Loodame väga, et tartlastele automaat meeldib ja see leiab rohket kasutust,» ütleb RVM Systems juhatuse liige Tarmo Koreinik.

Selver testib Raadi supermarketis pilootprojektiga ka uut turvalahendust. Kaupluse iseteenindusalast väljumiseks tuleb värava juures asuvas seadmes viibata Partnerkaarti või skaneerida QR kood Partnerkaardi äpiga.

Esimestel päevadel kehtivad kaupluses mitmed soodushinnaga avamispakkumised.