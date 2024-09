GALERII Enn Tarto kalm Raadil on otsekui maamärk, kus vastupanuvõitluse päeval inimesed kokku saavad

Või kuidas ta märkas kas trammis või trollis mõnd sinise, musta ja valge kombinatsiooni oma rõivaisse põiminud inimest. See võis olla keegi, kes oli mustadele jalavarjudele valinud ühe sinise ja teise valge saapapaela ... «Nii pisikene märk, mida keegi ei saanud talle süüks panna,» rääkis kaplan Valdo Lust. «Otsekui sõnadeta tervitus teistele, et me oleme olemas, me veel usume.»

Ja siis, kuidas ta vanemaks saades kord kuulis, et on olemas ka tõelised võitlejad, mehed ja naised, kes on kinni vangilaagrites, sest on julenud võtta sõna ega ole andnud alla. Kes loodavad ja usuvad, et eesti rahvas püsib.

Üheks neist vabaduse hiiglastest muutuski ta silmis ka Enn Tarto (1938–2021), kellega kaplan Valdo Lust hiljem tuttavaks sai. «Niisugused mehed ja naised on meie rahvale ja vabadusele otsekui maamärgid,» rõhutas ta. «Isegi kui keegi peaks kunagi selle hauakivi siit liigutama ... Et kui peaksid taas tulema sünged ajad, siis teame, et iga siia toodud lill ja siin öeldud palve on üksteisele märku andmine: me püsime ja meist ei ole jagu saadud.»

Isamaa esindajad Priit Humal (vasakult) ja Lembit Kalev ning politsei- ja piirivalveameti peakaplan Valdo Lust koos Tartu abilinnapea Reno Laidrega. Foto: Margus Ansu

Kaplan Valdo Lust osutas aga veel millelegi – sellele, et lahinguväli ei ole kuhugi kadunud.